TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti - Haberler
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TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi. Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı.

Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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