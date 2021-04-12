TFF 1. Lig'de üç maçın hakemi belli oldu

TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak üç maçta görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak üç maçta görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz