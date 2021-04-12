TFF 1. Lig'de üç maçın hakemi belli oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak üç maçta görev alacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak üç maçta görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz