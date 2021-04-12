TFF 1. Lig'de üç maçın hakemi belli oldu
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TFF 1. Lig'de üç maçın hakemi belli oldu

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de üç maçın hakemi belli oldu

TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak üç maçta görev alacak hakemler belli oldu.

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TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak üç maçta görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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