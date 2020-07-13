TFF 1.Lig'de son hafta programı açıklandı TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre son haftanın programı şu şekilde:

17 Temmuz Cuma

20.00 Menemenspor - Altınordu

18 Temmuz Cumartesi

17.30 Giresunspor - Altay

17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor

17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü

17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor

17.30 BB Erzurumspor - Ümraniyespor

17.30 Hatayspor - Bursaspor

19 Temmuz Pazar

17.30 Osmanlıspor - Balıkesirspor

17.30 Eskişehirspor - Boluspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA