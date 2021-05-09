TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu
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TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'e son bileti almak için Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu takımları Play-Off'da mücadele edecek.

Süper Lig'e son bileti almak için Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu takımları Play-Off'da mücadele edecek.

TFF 1. Lig'de son hafta müsabakaları bugün tamamlandı. Ligde Adana Demirspor ve Giresunspor, 67 puanla ilk iki sırada yer alarak Süper Lig'e yükselen ekipler oldu. 67 puanla ligi üçüncü tamamlayan Samsunpor ile 64 puanla İstanbulspor, 63 puanlı Altay ve 60 puanlı Altınordu, Play-Off'da mücadele etme hakkı kazandı.

34. ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:

Samsunspor-Altınordu

İstanbulspor-Altay

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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