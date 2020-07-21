TFF 1. Lig'de play-off heyecanı TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında yarın Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile de Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında yarın Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile de Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Play-offlara Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor kalmıştı. Yarı final ilk müsabakalarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile de Akhisarspor karşılaşacak. Mücadelelerin rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın

21.00 Bursaspor - Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Ali Palabıyık - İSTANBUL

Kaynak: İHA