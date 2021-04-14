TFF 1. Lig'de Menemenspor'la berabere kalan Samsunspor, averajla üçüncü sıraya geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig'de Menemenspor'la berabere kalan Samsunspor, averajla üçüncü sıraya geriledi

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de Menemenspor'la berabere kalan Samsunspor, averajla üçüncü sıraya geriledi

TFF 1. Lig'de deplasmanda Menemenspor'la 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor, bitime 4 hafta kala ikinci sıradaki yerini averajla Adana Demirspor'a bıraktı.

TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: 'Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz'
TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz"

TFF 1. Lig'de deplasmanda Menemenspor'la 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor, bitime 4 hafta kala ikinci sıradaki yerini averajla Adana Demirspor'a bıraktı.

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Yılport Samsunspor, 2-1 geriye düştüğü müsabakada uzatma bölümünde bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 58'e yükselten Yılport Samsunspor, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde averajla Adana Demirspor'un ardında 3. sırada yer aldı.

Sezon sonunda iki takım arasında olası puan eşitliğinde de Adana Demirspor kendi aralarında oynadığı maçlarda üstün olduğu için rakibini geride bırakacak.

Ligde 21. haftadan beri 2. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi 9 hafta sonra bu konumunu kaybetti.

Yılport Samsunspor'un puan kaybıyla 58 puanla 2. duruma yükselen Adana Demirspor, en son ligin 3. haftasında ilk 2 sıra için yer almıştı.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Menemenspor da puanını 31'e yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Demet Özdemir Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig'de Menemenspor'la berabere kalan Samsunspor, averajla üçüncü sıraya geriledi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:55:36. #1.14#

title