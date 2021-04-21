TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Balıkesirspor genç futbolculara şans verecek
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TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Balıkesirspor genç futbolculara şans verecek

TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Balıkesirspor genç futbolculara şans verecek
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala kümede kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala kümede kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalan maçlarda altyapıdan gelen oyunculara da şans tanıyacaklarını belirtti.

Göreve geldiği dönemde yönetimin kendisinden takımı ligde tutmasını istediğini ve bu hedefe ulaştıklarını ifade eden Şimşek, "Zorlu bir süreci inanarak, kenetlenerek mutlulukla tamamladık." dedi.

Sezonun sona ermediğini dile getiren Şimşek, 32. haftada 25 Nisan Pazar günü iç sahada yapacakları Ankara Keçiörengücü maçına tam kadro hazırlandıklarını aktardı.

Ligde kaldıkları için rehavete kapılmayacaklarını belirten Yusuf Şimşek, "Kalan maçlarımızda elimizden geleni yapacağız. Bu sezon bizden istenenleri yerine getirdik. Kalan maçlarda gençlere daha çok şans tanıyacağız. Balıkesirspor büyük bir camia, bir şehir takımı ve daha iyi yerleri hak ediyor. Buradaki herkes de bunun için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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