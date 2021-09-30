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TFF 1. Lig'de İzmir derbisi heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de İzmir derbisi heyecanı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında İzmir'in iki takımı Altınordu ve Menemenspor, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında İzmir'in iki takımı Altınordu ve Menemenspor, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 10 resmi karşılaşmada taraflar 3'er galibiyet alırken, 10'ar kez de gol sevinci yaşadı.

TFF 1. Lig'in 8. haftası İzmir derbisine sahne olacak. Yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Altınordu ve Menemenspor kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşma iki takımın arasında oynayacağı 11. resmi karşılaşma olacak. Daha önce oynanan 10 maçta iki takım da 3'er galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Birbirlerine karşı 10'ar kez gol sevinci yaşayan Altınordu ve Menemenspor arasında en gollü maç ise geçtiğimiz sezon oynandı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün atıldığı karşılaşmada Menemenspor, Altınordu'yu 4-2 mağlup etmişti.

Altınordu çıkışa geçmek istiyor

Sezonu Keçiörengücü deplasmanında aldığı 1 puanla açan Altınordu, sahasında Tuzlaspor'a ve deplasmanda İstanbulspor'a kaybederek ilk 3 haftada galibiyete ulaşamamıştı. Ligin 4. haftasında sahasında Bursaspor'u mağlup eden kırmızı-lacivertliler, daha sonra deplasmanda 9 kişi kaldığı maçta Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilmişti. 6. haftada Denizlispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Altınordu, 7. haftada ise deplasmanda Bandırmaspor'a aynı skorla kaybetmişti. Aldığı skorlarla istikrarı sağlayamayan ve 7 hafta sonunda topladığı 7 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-lacivertliler, almayı hedeflediği derbi galibiyetiyle beraber çıkışa geçmek istiyor.

Menemenspor seriyi sürdürme peşinde

Sezona sahasında BB Erzurumspor galibiyetiyle başlayan Menemenspor, üst üste aldığı 3 mağlubiyetle alt sıralara gerilemişti. Daha sonra sahasında Manisa FK'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, son iki haftada ise deplasmanda Ankaragücü ve sahasında Eyüpspor ile berabere kalarak 3 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. 7 hafta sonunda 8 puan toplayarak 10. sıraya yerleşen Menemenspor, bu karşılaşmadan puan veya puanlara alarak hem serisini uzatmak hem de üst sıralara yükselmek istiyor. - İZMİR

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Haber: TFF 1. Lig'de İzmir derbisi heyecanı - Haberler Spor
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