Tff 1. Lig'de İlk Yarı Raporu





TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nün zirvede tamamladığı 2017-2018 sezonu ilk devresinde, 4 takım liderlik koltuğuna oturma sevinci yaşadı.



Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, play-off'tan bir ekip daha adını Süper Lig'e yazdıracak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.



İlk 17 haftalık süreci 34 puanla MKE Ankaragücü'nün lider tamamladığı ligde, başkent temsilcisini 2 puan geriden Ümraniyespor takip etti. 31 puana sahip Çaykur Rizespor, 30 puanlı Akın Çorap Giresunspor, 26 puanlı Adanaspor ile 24 puan ve averajla Boluspor ise play-off barajında yer aldı.



Devreyi 14 puanla tamamlayan Denizlispor, 11 puanlı Grandmedical Manisaspor ile 4 puana sahip Gaziantepspor ise düşme hattında bulunuyor.



İlk yarı boyunca Ümraniyespor 6, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor dörder, Akın Çorap Giresunspor ise 3 hafta liderlik koltuğunda yer aldı.



4 takıma ceza



TFF 1. Lig'de 4 takım, puan silme cezası aldı.



Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, Grandmedical Manisaspor'un ise 3 puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 puanı da FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından silindi.



Seriler



MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Akın Çorap Giresunspor, Boluspor ile Çaykur Rizespor da dörder müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı.



İlk yarının lideri MKE Ankaragücü, üst üste 12 maç, Ümraniyespor ise art arda 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Gaziantepspor 15, Adana Demirspor ise üst üste 8 müsabakada galibiyet alamadı.



2017-2018 sezonu ilk yarı raporu



En az kart gösterilen hafta: 4. hafta (32 sarı, 1 kırmızı)



En fazla kart gösterilen hafta: 2. hafta (61 sarı, 1 kırmızı)



Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok



En fazla sarı kart gösterilen hafta: 2. hafta (61)



En az sarı kart gösterilen hafta: 4. hafta (32)



Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep



Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Elazığspor (6)



Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Denizlispor ve Samsunspor (54)



Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Balıkesirspor Baltok (33)



Skorların tasnifi: 153 maçın 45'i beraberlikle tamamlandı, 71'i ev sahibi, 37'si de deplasman takımı olmak üzere 108 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 15 ayrı skor görüldü.