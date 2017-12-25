Tff 1. Lig'de İlk Yarı Raporu
TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nün zirvede tamamladığı 2017-2018 sezonu ilk devresinde, 4 takım liderlik koltuğuna oturma sevinci yaşadı.
ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nün zirvede tamamladığı 2017-2018 sezonu ilk devresinde, 4 takım liderlik koltuğuna oturma sevinci yaşadı.
Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, play-off'tan bir ekip daha adını Süper Lig'e yazdıracak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.
İlk 17 haftalık süreci 34 puanla MKE Ankaragücü'nün lider tamamladığı ligde, başkent temsilcisini 2 puan geriden Ümraniyespor takip etti. 31 puana sahip Çaykur Rizespor, 30 puanlı Akın Çorap Giresunspor, 26 puanlı Adanaspor ile 24 puan ve averajla Boluspor ise play-off barajında yer aldı.
Devreyi 14 puanla tamamlayan Denizlispor, 11 puanlı Grandmedical Manisaspor ile 4 puana sahip Gaziantepspor ise düşme hattında bulunuyor.
İlk yarı boyunca Ümraniyespor 6, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor dörder, Akın Çorap Giresunspor ise 3 hafta liderlik koltuğunda yer aldı.
4 takıma ceza
TFF 1. Lig'de 4 takım, puan silme cezası aldı.
Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, Grandmedical Manisaspor'un ise 3 puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 puanı da FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından silindi.
Seriler
MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Akın Çorap Giresunspor, Boluspor ile Çaykur Rizespor da dörder müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı.
İlk yarının lideri MKE Ankaragücü, üst üste 12 maç, Ümraniyespor ise art arda 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Gaziantepspor 15, Adana Demirspor ise üst üste 8 müsabakada galibiyet alamadı.
2017-2018 sezonu ilk yarı raporu
En az kart gösterilen hafta: 4. hafta (32 sarı, 1 kırmızı)
En fazla kart gösterilen hafta: 2. hafta (61 sarı, 1 kırmızı)
Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok
En fazla sarı kart gösterilen hafta: 2. hafta (61)
En az sarı kart gösterilen hafta: 4. hafta (32)
Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep
Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Elazığspor (6)
Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Denizlispor ve Samsunspor (54)
Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Balıkesirspor Baltok (33)
Skorların tasnifi: 153 maçın 45'i beraberlikle tamamlandı, 71'i ev sahibi, 37'si de deplasman takımı olmak üzere 108 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 15 ayrı skor görüldü.
En çok görülen skor: 1-0 (27)
Diğer skorlar: 2-1 (23), 2-0 (17), 1-1, 0-0 (15), 2-2 (14), 3-0, 3-1 (9), 3-2, 4-1 (7), 4-0, 4-2 (3), 4-3 (2), 3-3, 7-0 (1)
Beraberlik olmayan hafta: 11. hafta
En fazla beraberlik görülen hafta: 1. hafta (5)
Deplasmanda en farklı skorla galip gelen takımlar: Samsunspor-Eskişehirspor (4-0)
Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takım: Eskişehirspor-Gaziantepspor (7-0)
Ev sahibi takımların en başarılı olduğu haftalar: 11. hafta (8 galibiyet, 1 mağlubiyet: 24 puan)
Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 2. hafta (5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi: 16 puan)
Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 8. hafta
Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 2. hafta (3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi: 10 puan)
Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 11. hafta (1 galibiyet, 8 yenilgi: 3 puan)
En az galip gelen takım: Gaziantepspor (1)
En fazla galip gelen takım: MKE Ankaragücü (10)
En fazla berabere kalan takım: Gazişehir Gaziantep (8)
En az berabere kalan takım: Grandmedical Manisaspor (2)
En fazla yenilen takım: Gaziantepspor (12)
En az yenilen takımlar: Akın Çorap Giresunspor, MKE Ankaragücü, Ümraniyespor (3)
En fazla gol atan takım: Çaykur Rizespor (35)
En az gol atan takım: Gaziantepspor (7)
En fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (38)
En az gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (14)
Kendi sahasında en başarılı takım: Ümraniyespor (9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik: 23 puan)
Kendi sahasında en başarısız takım: Gaziantepspor (8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet: 4 puan)
Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Ümraniyespor (7)
Kendi sahasında galibiyeti olmayan takım: Gaziantepspor
Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Altınordu (5)
Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Grandmedical Manisaspor (1)
Kendi sahasında en fazla yenilen takımlar: Denilizspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor (4)
Kendi sahasında yenilmeyen takımlar: Ümraniyespor, Adanaspor
Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Eskişehirspor (20)
Kendi sahasında en az gol atan takım: Gaziantepspor (3)
Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (14)
Kendi sahasında en az gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (4)
Deplasmanda en başarılı takım: MKE Ankaragücü (9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi: 15 puan)
Deplasmanda en başarısız takım: Gaziantepspor (9 maçta 1 galibiyet, 8 yenilgi: 3 puan)
Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Altınordu, MKE Ankaragücü (4)
Deplasmanda galibiyeti olmayan takım: Denizlispor
Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Samsunspor (5)
Deplasmanda beraberliği olmayan takımlar: Altınordu, Gaziantepspor
Deplasmanda en fazla yenilen takım: Gaziantepspor (8)
Deplasmanda en az yenilen takım: Akın Çorap Giresunspor (1)
Deplasmanda en fazla gol atan takım: Balıkesirspor Baltok (18)
Deplasmanda en az gol atan takımlar: Adanaspor, Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor (4)
Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (25)
Deplasmanda en az gol yiyen takım: Gazişehir Gaziantep (5)
Not: Takımların aldığı ceza puanları, değerlendirmeye katılmamıştır.