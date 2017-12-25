Tff 1. Lig'de İlk Yarı İstatistikleri

TFF 1. Lig'de ilk yarı sona ererken zirvede 34 puanla Ankaragücü yer aldı. Başkent ekibini 32 puanla Ümraniyespor izlerken, ligin dibinde ise 4 puanlı Gaziantepspor yer aldı. 17 haftada toplam 406 golün atıldığı ligde, 791 sarı ve 36 kırmızı kart çıktı.



TFF 1. Lig'de ilk yarı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 17 maçlık bölümü zirvede bitiren ekip 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 34 puanla Ankara gücü oldu. Başkent temsilcisini 32 puanla Ümraniyespor takip etti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan Çaykur Rizespor'un ise 31 puanı bulunuyor. Sıkıntılı günler geçiren ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puan silme cezası alan Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada bulunuyor.



17 HAFTADA 406 GOL



TFF 1. Lig'in ilk devresinde 406 gol atıldı. Rakip ağlara attığı 35 golle ligin en golcü takımı konumunda Çaykur Rizespor bulunurken, Karadeniz ekibini 33 golle Eskişehirspor izledi. Balıkesirspor Baltok'un da 32 golü bulunuyor.



791 SARI, 36 KIRMIZI KART ÇIKTI



TFF 1. Lig'in 17 haftalık bölümünde hakemler 791 kez sarı, 36 kez kırmızı kart çıkardı. 54 sarı ile Denizlispor ve Samsunspor, ilk yarının en çok sararan takımları olarak dikkat çekiyor. 6 defa kırmızı kart çıkarılan Elazığspor ise bu alanda zirvede yer aldı. Elazığ temsilcisini 5 kırmızı ile Manisaspor takip etti.



Kulüplerin gördüğü kart sayıları şöyle:



Sarı - Kırmızı



Adana Demirspor: 44 0



Adanaspor: 49 3



Giresunspor: 43 1



Altınordu: 52 2



Balıkesirspor: 33 2



Boluspor: 47 2



B.B Erzurumspor: 43 1



Çaykur Rizespor: 36 1



Denizlispor: 54 3



Elazığspor: 41 6



Eskişehirspor: 48 2



Gaziantepspor: 40 3



G.Gaziantep: 38 0



Manisaspor: 42 5



İstanbulspor: 35 1



MKE Ankaragücü: 49 1



Samsunspor: 54 1



Ümraniyespor: 43 2



KRALLIĞI 3 İSİM PAYLAŞIYOR



Gol krallığında zirvede 3 isim dikkat çekiyor. Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen, Çaykur Rizespor'dan Samudia ile yine Balıkesirsporlu Otoo attıkları 9 golle krallığı paylaşıyor.



(İHA)