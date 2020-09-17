TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi başlıyor
TFF 1. Ligde 2. hafta yarın oynanacak Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
TFF 1. Ligde 2. hafta yarın oynanacak Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Ligde cumartesi ve pazar günleri üçer müsabaka oynanacak. Pazartesi günü yapılacak iki maçla hafta sona erecek.
TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
21 Eylül Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kaynak: AA