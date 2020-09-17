TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi başlıyor
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TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi başlıyor

TFF 1. Ligde 2. hafta yarın oynanacak Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi başlıyor
17.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:16

TFF 1. Ligde 2. hafta yarın oynanacak Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ligde cumartesi ve pazar günleri üçer müsabaka oynanacak. Pazartesi günü yapılacak iki maçla hafta sona erecek.

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19 Eylül Cumartesi:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

21 Eylül Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA

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