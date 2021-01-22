TFF 1. Lig'de ikinci devre heyecanı başlıyor
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TFF 1. Lig'de ikinci devre heyecanı başlıyor

22.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:49
TFF 1. Lig'de ikinci devre heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ikinci devre müsabakaları yarın başlayacak.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ikinci devre müsabakaları yarın başlayacak.

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ilk 2 sıradakileri takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de son sırada yer alacak 3 ekip de lige veda edecek.

Normal sezonun 8 Mayıs Cumartesi günü tamamlanması planlanan TFF 1. Lig'de ikinci devrede 23. ve 30. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak.

İlk yarıda toplam 9 müsabakanın takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği ligde, ikinci devrede ekipler vakalar nedeniyle maça çıkamamaları halinde hükmen mağlup ilan edilecek.

İlk 6 sıradaki takımlar arasında birer puan fark var

İlk 6 sıradaki takımların birer puan farkla sıralandığı ligde 35 puanlı lider Giresunspor'u İstanbulspor, Yılport Samsunspor, Altay, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takip ediyor.

Ligde 3 ceza puanı alan ve devreyi 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor ile 9 puanlı Ankaraspor ve 13 puana sahip Akhisarspor düşme hattında bulunuyor.

Maç programı ve puan durumu

TFF 1. Lig'de 18. hafta maç programı ve puan cetveli şöyle:

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAv.P
1.Giresunspor17105225131235
2.İstanbulspor17104337191834
3.Yılport Samsunspor179622416833
4.Altay17102530161432
5.Adana Demirspor1794430161431
6.Tuzlaspor179352724330
7.Ankara Keçiörengücü178452213928
8.Altınordu178452222028
9.Bursaspor178363127427
10.Royal Hastanesi Bandırmaspor177372219324
11.Adanaspor176382422221
12.Bereket Sigorta Ümraniyespor175571826-820
13.Beypiliç Boluspor175481820-219
14.Menemenspor173771626-1016
15.Aydeniz Et Balıkesirspor174491628-1216
16.Akhisarspor1734101325-1213
17.Ankaraspor1723121231-199
18.Eskişehirspor1706111034-243

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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