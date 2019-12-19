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TFF 1. Lig'de haftanın perdesi tek maçla açılıyor

TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

19.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:58
TFF 1. Lig'de haftanın perdesi tek maçla açılıyor

TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış müsabakasında , sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Boluspor ( Toto Akhisar)

22 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

Kaynak: AA
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