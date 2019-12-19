TFF 1. Lig'de haftanın perdesi tek maçla açılıyor

19.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:58

TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)

22 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

Kaynak: AA