TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken ilk haftayı Bereket Sigorta Ümraniyespor lider olarak geçti.
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken ilk haftayı Bereket Sigorta Ümraniyespor lider olarak geçti.
Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederek ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 2-4
İstanbulspor-Manisa: 3-4
Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2
Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: 1-0
Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 1-1
Bursaspor-Adanaspor: 1-1
Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3
Puan durumu
Ligde 2021-2022 sezonun ilk haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2.EYÜPSPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|3.MENEMENSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|5.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|1
|1
|0
|0
|4
|3
|1
|3
|6.BALIKESİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7.ADANASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8.ALTINORDU
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.BURSASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.TUZLASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13.YILPORT SAMSUNSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14.İSTANBULSPOR
|1
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|0
|15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18.DENİZLİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|19.KOCAELİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
2. hafta
Ligde 2. haftanın programı şöyle:
20 Ağustos Cuma
20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Ağustos Cumartesi
17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Stadı henüz açıklanmadı)
21.45 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
22 Ağustos Pazar
17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)
19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)
21.45 Manisa-Denizlispor (Spor Toto Akhisar)
23 Ağustos Pazartesi
20.30 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan