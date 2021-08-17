TFF 1. Lig'de görünüm
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TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken ilk haftayı Bereket Sigorta Ümraniyespor lider olarak geçti.

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken ilk haftayı Bereket Sigorta Ümraniyespor lider olarak geçti.

Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederek ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Eyüpspor: 2-4

İstanbulspor-Manisa: 3-4

Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2

Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 1-1

Bursaspor-Adanaspor: 1-1

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3

Puan durumu

Ligde 2021-2022 sezonun ilk haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:

OGBMAYAVP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR11003033
2.EYÜPSPOR11004223
3.MENEMENSPOR 11002023
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR11002023
5.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ11004313
6.BALIKESİRSPOR11001013
7.ADANASPOR 10101101
8.ALTINORDU10101101
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ10101101
10.BURSASPOR10101101
11.MKE ANKARAGÜCÜ10101101
12.TUZLASPOR 10101101
13.YILPORT SAMSUNSPOR00000000
14.İSTANBULSPOR 100134-10
15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR100101-10
16.GENÇLERBİRLİĞİ100124-20
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR100102-20
18.DENİZLİSPOR100102-20
19.KOCAELİSPOR100103-30

2. hafta

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

20 Ağustos Cuma

20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Ağustos Cumartesi

17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Stadı henüz açıklanmadı)

21.45 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

22 Ağustos Pazar

17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

21.45 Manisa-Denizlispor (Spor Toto Akhisar)

23 Ağustos Pazartesi

20.30 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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