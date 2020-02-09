TFF 1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor maçı kar nedeniyle ertelendi

09.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:38

TFF 1. Lig'in 21. haftasında dün, kar yağışı sebebiyle 34. dakikada tatil edilerek bugün kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması, ileri bir tarihe ertelendi.

Giresun Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlaması planlanan Giresunspor-İstanbulspor maçına kısa süre kala hakem Direnç Tonusluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, sahada incelemelerde bulundu.

Sahanın karla kaplı olması ve yağışın devam etmesi üzerine Tonusluoğlu, iki takım ve federasyon yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonrası karşılaşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür kentte kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Dün 34'üncü dakikada yarıda kalan maçın bugün de yağışın devam etmesi sebebiyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini belirten Eren, "Sabah saatlerinde saha zemininde kar temizleme çalışması başlattık. Ancak yağış yeniden başladı. Zemin tekrar karla kaplandı. İnşallah bu durum takımımız için hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Karşılaşmanın oynanacağı tarihe TFF karar verecek.

Kaynak: AA