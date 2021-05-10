TFF 1.Lig'de en çok gol uzatmalarda geldi
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TFF 1.Lig'de en çok gol uzatmalarda geldi

TFF 1.Lig'de en çok gol uzatmalarda geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu geride kaldı.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu geride kaldı. Bu sezon tam 853 kez gol atılarken, en fazla gol 72 defa müsabakaların uzatma dakikalarında geldi. Ligde Altınordu'dan Erhan Erentürk ile Samsunspor'dan Nurullah Aslan ise 34 maçın 34'ünde 90 dakika sahada kalan isimler oldu.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu dün oynanan mücadeleler sonunda tamamlandı. Adana Demirspor ile Giresunspor 70 puanla Süper Lig'e yükseldi. Samsunspor, İstanbuspor, Altay ve Altınordu ise Süper Lig'in son biletini almak için play-off'ta mücadele edecek. Ligi son üç sırada tamamlayan Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor 2 Lig'e düşen ekipler oldu.

Erhan Erentürk ile Nurullah Aslan hiç kulübeye gelmedi!

TFF 1. Lig'de bu sezon en çok forma giyen isimler Altınordu'dan Erhan Erentürk ile Samsunspor'dan Nurullah Aslan oldu. Bu iki futbolcu 34 maçın tamamına 11'de başladı ve 3 bin 60 dakika sahada kaldı. Bu iki futbolcuyu ise 3 bin 25 dakika ile Ankara Keçiörengücü'nden Soner Gönül takip etti.

Evinde kral Samsunspor oldu

Ligde evinde en fazla kazanan takım Samsunspor oldu. Karadeniz temsilcisi, sahasında 12 müsabakadan galip ayrıldı. Evinde en çok kazanan diğer takımlar ise 11'şer galibiyetle Adana Demirspor ile Giresunspor.

Deplasmanda en çok galip gelen takım unvanını da 4 ekip paylaştı. Adana Demirspor, Altay, Giresunspor ve İstanbulspor 10'ar galibiyetle bu alanda zirvede yer aldı. Ligin deplasmanda en az kazanan takımı ise 2 galibiyetle Ankaraspor.

Kral tacı Paixao'da

Ligin gol krallığı tahtına tanıdık bir isim oturdu: Marco Paixao... Ligin son iki senesinde gol krallığını kimseye kaptırmayan Altaylı futbolcu Paixao, bu sezon attığı 22 golle tacını yine taktı. Portekizli futbolcuyu 19 golle Giresunspor'dan Balde ve 14'er golle Adanaspor'dan Ozegovic ile Tuzlaspor'dan Thuram takip etti.

En çok gol uzatmalarda geldi

TFF 1. Lig'de bu sezon tam 853 gol kaydedildi. Takımlar en çok gol sevincini uzatma dakikalarında yaşadı. Müsabakalarda uzatmalarda 72 gol kaydedilirken, tüm maç boyunca en fazla gol ise 90+4. dakikalarda geldi. 18 takım bu sezon 90+4. dakikada tam 19 gol attı. Takımların en çok gol sevinici yaşadığı bir diğer dakika da 18 golle 76. dakika. Ligde atılan 853 golün 599'u ayakla, 133'ü kafayla, 93'ü penaltıdan geldi. 28 golü de futbolcular kendi kalesine attı. Ligin en gollü haftası ise 35 golle 31. hafta olurken, en kısır haftası 13 golle 26. hafta.

En çok kırmızı Menemenspor'a çıktı

Ligde bu sezon 2 bin 593 kez oyuncu değişikliği yapıldı. Kenarda en çok değişiklik yapan takım 159 hamle ile Samsunspor oldu. En az değişiklik yapan takım ise 124 ile Eskişehirspor. Ligde bu sezon bin 358 sarı 61 de kırmızı kart çıktı. Ligin en az sarı kartı 15 karta son hafta olurken, son üç haftada hakemler kırmızı kartlarına hiç başvurmadı. Bu sezon en çok sarı kartı 88 defa ile Adanaspor gördü. En çok kırmızı kart ise 7'yle Menemenspor'a çıktı. - İSTANBUL

TFF 1.Lig'de en çok gol uzatmalarda geldi
TFF 1.Lig'de en çok gol uzatmalarda geldi
TFF 1.Lig'de en çok gol uzatmalarda geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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