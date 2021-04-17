TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor, 31. haftada lige veda edebilir
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TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor, 31. haftada lige veda edebilir

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor, 31. haftada lige veda edebilir
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de yarın Altınordu'yu konuk edecek Akhisarspor'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

TFF 1. Lig'de yarın Altınordu'yu konuk edecek Akhisarspor'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Akhisarspor-Altınordu maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Son 4 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yarınki maçı kaybetmesi ve düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor'un olası galibiyetlerinde, bitime 3 hafta kala lige veda edebilir.

Teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, son 4 maçta puan elde edemedi.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 2 maçını kaybeden Altınordu ise son 4 haftaya 52 puanla 6. sırada girdi. Play-off barajında yer alan İzmir temsilcisi, 7. durumdaki Ankara Keçiörengücü'nün 3 puan önünde yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altınordu 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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