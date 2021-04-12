TFF 1. Lig'de Altınordu, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak
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TFF 1. Lig'de Altınordu, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de Altınordu, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de son 5 haftaya play-off hattında giren Altınordu ile Adana Demirspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

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TFF 1. Lig'de son 5 haftaya play-off hattında giren Altınordu ile Adana Demirspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altınordu-Adana Demirspor maçı saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi Ankara Keçiörengücü mağlubiyetiyle son bulan Altınordu, 30. haftaya 52 puanla 5. sırada girdi.

İkinci sıradaki Altay'ın puan kaybettiği haftada Akhisarspor'u yenerek 55 puanla 3. sıraya yükselen Adana Demirspor, Yılport Samsunspor'un 2 puan gerisinde ilk 2 iddiasını sürdürüyor.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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