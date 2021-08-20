TFF 1. Lig'de Altınordu'nun konuğu Tuzlaspor

TFF 1. Lig'de ilk haftayı birer puanla tamamlayan Altınordu ile Tuzlaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de ilk haftayı birer puanla tamamlayan Altınordu ile Tuzlaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Altınordu-Tuzlaspor karşılaşmasında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Altınordu, ligin ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'in golüyle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. Tuzlaspor da konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

Geçen sezon İstanbul'da rakibine 4-1 mağlup olan Altınordu, İzmir'de Tuzlaspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz