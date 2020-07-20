HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF 1. Lig'de Altaylı Marco Paixao, gol krallığını bırakmadı

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda 71 gole ulaşan Adana Demirspor, en skorer takım, rakip ağları 22 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao en golcü futbolcu oldu.

TFF 1. Lig'de Altaylı Marco Paixao, gol krallığını bırakmadı
20.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:45

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda 71 gole ulaşan Adana Demirspor, en skorer takım, rakip ağları 22 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao en golcü futbolcu oldu.

Ligdeki 306 müsabakada Ekol Göz Menemenspor'un 3-0 hükmen galip ilan edildiği Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşması dahil, 772 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,5 oldu, hafta başına düşen gol sayısı ise 22,7 olarak gerçekleşti.

Adana Demirspor, attığı 71 golle en skorer takım unvanını aldı. Bu ekibi 53 golle Fatih Karagümrük ve 49 golle de Bursaspor izledi. Adanaspor ve Boluspor ise 30'ar golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti.

En fazla gol yiyen ekip ise rakiplerinin 60 kez skor üretmesini engelleyemeyen Eskişehirspor oldu. Bu ekibi 56 golle Osmanlıspor, 55 golle de Adanaspor izledi.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 gol yiyerek en iyi savunma performansına imza attı.

Gol krallığı yarışında zirve yine Marco Paixao'nun

Altay'dan Marco Paixao, 22 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.

Paixao'yu 12 golle Giresunspor'dan Raul Rusescu takip etti. Paixao, geçen sezon da 29 golle ligin en golcü ismi olmuştu.

Gollerin dağılımı

Ligdeki 772 golün 431'ini ev sahibi ekipler, 341'ini deplasman takımları attı.

Gollerin 2'si hükmen olmak üzere 564'ü ayakla, 120'si kafayla, 69'u penaltıdan atılırken, futbolcular 17 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 310, ikinci yarılarda ise 462 gol kaydedildi.

Toplam 88 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 69'u gole çevrildi. Akhisarspor ve İstanbulspor 3, Adanaspor, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor 2, Altınordu, Giresunspor ve Keçiörengücü ise 1'er penaltı atışından faydalanamadı.

Altaylı Marco Paixao Adanaspor karşısında, Altınordu'dan Kemal Rüzgar Fatih Karagümrük maçında ve Bolusporlu Gökhan Sazdağı Eskişehirspor karşısında hat-trick yaptı.

Kaleyi şaşıranlar

Ligde 10 takımdan 16 oyuncu, kendi kalesine 17 gol atma şanssızlığı yaşadı.

Adanaspor'dan Ahmet Dereli, Altay'dan Abdülkerim Bardakcı, Boluspor'dan Burak Bekaroğlu ile Hayrullah Bilazer, Cesar Grup Ümraniyespor'dan Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen ile Timur Temeltaş, Eskişehirspor'dan Mevlüt Çelik ile Erdal Akdarı, Giresunspor'dan Numan Çürüksu, Hatayspor'dan Mesut Çaytemel, Keçiörengücü'nden Erdi Dikmen (2) ile Soner Gönül, Osmanlıspor'dan Oğuz Yıldırım ile Santiago Castanero ve İstanbulspor'dan Wellington, kendi kalesine gol kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı Ekonomi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın Güncel
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda...
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı 3. Sayfa
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
İki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu olan kayınpeder, 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu olan kayınpeder, 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi
Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Boluğur Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Okan Buruk Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Jandarma Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig'de Altaylı Marco Paixao, gol krallığını bırakmadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 12:31:03. #1.15#
title