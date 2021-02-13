TFF 1. Lig'de alt sıralardaki Menemenspor ile Balıkesirspor, İzmir'de karşılaşacak
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TFF 1. Lig'de alt sıralardaki Menemenspor ile Balıkesirspor, İzmir'de karşılaşacak

13.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:08
TFF 1. Lig'de alt sıralardaki Menemenspor ile Balıkesirspor, İzmir'de karşılaşacak

TFF 1. Lig'de 19 puan ve averajla düşme hattında bulunan Menemenspor, yarın averajla bir sıra üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirpor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'de 19 puan ve averajla düşme hattında bulunan Menemenspor, yarın averajla bir sıra üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirpor'u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın'ın yönetecek.

Ligde son 2 maçını puansız geçen Menemenspor, 21. haftaya 19 puan ve averajla düşme hattında girdi. İç sahada 4 maçtır kazanamayan İzmir temsilcisi, son 2 karşılaşmada gol atamadı. Simon Zenke'nin cezalı olduğu Menemenspor'da Berkay Samancı'nın da sakatlığı bulunuyor.

Teknik direktör değişikliğinden sonra çıktığı ilk karşılaşmada Yusuf Şimşek yönetiminde alt sıradaki rakiplerinden Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Aydeniz Et Balıkesirpor, 21. hafta öncesinde aynı puana sahip olduğu Menemenspor'un 1 sıra önünde 15. durumda yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Aydeniz Et Balıkesirspor, konuk ettiği Menemenspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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