TFF 1. Lig'de Akhisarspor ile Altay yarın Manisa'da karşılaşacak
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TFF 1. Lig'de Akhisarspor ile Altay yarın Manisa'da karşılaşacak

TFF 1. Lig'de Akhisarspor ile Altay yarın Manisa'da karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de son 3 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Manisa'da karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de son 3 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Manisa'da karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ligde 26 puanla 16. sırada bulunan Akhisarspor, yarınki maçta puan kaybı yaşaması halinde Menemenspor'un olası galibiyetinde lige veda edecek. Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Ayuk Taku yarın forma giyemeyecek.

Ligde Beypiliç Boluspor mağlubiyeti ve Ankaraspor beraberliği ile ilk 2 sıradan uzaklaşan Altay, son 3 haftaya 57 puan ve averajla 4. sırada girdi. Altay'ın doğrudan Süper Lig'e yükselebilmesi için son 3 hafta kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor.

Son 3 müsabaka öncesinde Altay, lider GZT Giresunspor'un 6, Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un ise dörder puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Altay, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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