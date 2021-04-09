TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
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TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de düşme hattında bulunan Akhisarspor, 29. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'de düşme hattında bulunan Akhisarspor, 29. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son iki maçını yitiren Akhisarspor, 29. haftaya düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor'un 4 puan gerisinde girdi. Akhisarspor'da 10 maçta 2 golü bulunan Nsima Peter, sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İlk iki takımın direkt Süper Lig vizesi alacağı ligde 2. sıradaki Yılport Samsunspor'un 2, lider GZT Giresunspor'un 5 puan gerisinde 4. sırada yer alan Adana Demirspor ise yenilmediği son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Adana Demirspor, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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