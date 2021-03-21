TFF 1. Lig'de 9 maçtır yenilmeyen Altınordu, ilk 2 sırayı takibini sürdürdü

TFF 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Altınordu, ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'la puan farkını 2'ye indirdi.

İkinci devrenin ilk maçında Menemenspor'a 4-2 yenildikten sonra çıktığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Altınordu, 27. haftanın ardından puanını 49'a çıkardı. Averajla 5. sırada yer alan İzmir temsilcisi ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.

Play-off barajındaki yerini de koruyan Altınordu mağlup olmadığı son 9 haftada topladığı 21 puanla en başarılı ekip konumunda bulunuyor. Takımların 9 maçlık performanslarına göre Altınordu'yu 18'er puanla Altay, GZT Giresunspor, Adana Demirspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor izliyor.

Altınordu'da dünkü maçta takımlarına gollerine imza atan Metehan Mimaroğlu altıncı, Oğulcan Ülgün de ikinci golüne ulaştı.

Dün gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Oğulcan Ülgün ile Ufuk Budak, lige verilecek aradan sonra 4 Nisan Pazar günü oynanacak Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz