TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı - Haberler Spor
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TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftada müsabakalarının programı şöyle:

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Mke Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)

19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

17 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Manisa-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı - Haberler Spor
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