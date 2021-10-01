TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı
TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftada müsabakalarının programı şöyle:
16 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Mke Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)
19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
17 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Manisa-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)