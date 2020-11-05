TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
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TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

05.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:15
TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'in 9. haftası, Altay ile Balıkesirspor arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'in 9. haftası, Altay ile Balıkesirspor arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 Ümraniyespor: 1
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