TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

24.10.2019 09:36
TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek.

Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

26 Ekim Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)

27 Ekim Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

28 Ekim Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)

Kaynak: AA
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