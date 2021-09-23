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TFF 1. Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'in 7. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Tuzlaspor, Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)

26 Eylül Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)

16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor - Haberler Spor
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