HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF 1. Lig'de 6 maç oynanacak! İkinci biletin sahibi belli oluyor

Hatayspor geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek ikinci takım bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

TFF 1. Lig'de 6 maç oynanacak! İkinci biletin sahibi belli oluyor
18.07.2020 07:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 07:58

Hatayspor geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek ikinci takım bugün oynanacak maçların ardından belli olacak. Bugünkü maçlar öncesinde 59 puanlı BB Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanı bulunan Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor.

ERZURUM AVANTAJLI

BB Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek. Bugünkü karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri de netleşecek. Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip İzmir ekibinin Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 3. Sayfa
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Magazin
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi Magazin
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu Güncel
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Dünya Sağlık Örgütü, 'Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?' soruna yanıt veremedi
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Serdar Ortaç Seyfi Dursunoğlu
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz Gökhan Gönül Ali Şansalan Ali Palabıyık
Daha Fazla Asker Beşiktaş 15 Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig'de 6 maç oynanacak! İkinci biletin sahibi belli oluyor - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 08:02:30. #1.14#
title