TFF 1. Lig'de 4 haftalık program belli oldu TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni sezonun ilk maçında 11 Eylül Cuma günü Menemenspor, Altınordu'yu ağırlayacak.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni sezonun ilk maçında 11 Eylül Cuma günü Menemenspor, Altınordu'yu ağırlayacak. Ligde ilk 4 haftanın programı şöyle: 1. Hafta: 11 Eylül Cuma 19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe) 12 Eylül Cumartesi: 16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.30 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk) 19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı) 13 Eylül Pazar: 16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim) 19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 14 Eylül Pazartesi: 19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar) 19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk) 2. Hafta: 18 Eylül Cuma: 19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni) 19 Eylül Cumartesi: 14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül) 14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 20 Eylül Pazar: 14.00 Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe) 16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk) 21 Eylül Pazartesi: 19.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim) 19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 3. Hafta: 25 Eylül Cuma: 19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim) 26 Eylül Cumartesi: 14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar) 27 Eylül Pazar: 14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül) 16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı) 19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 28 Eylül Pazartesi: 19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe) 19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk) 4. Hafta: 2 Ekim Cuma: 19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 3 Ekim Cumartesi: 14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe) 16.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk) 19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 4 Ekim Pazar: 14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni) 16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk) 19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim) Kaynak: Hürriyet