TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
16.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Yiğit Arslan
17.00 Eyüpspor-Denizlispor: Kadir Sağlam
20.00 Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Onur Özütoprak
20.00 Adanaspor-Menemenspor: Alper Akarsu
12 Eylül Pazar:
17.00 Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu
17.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Burak Pakkan
20.00 Altınordu-Bursaspor: Alper Çetin
20.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Balıkesirspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz