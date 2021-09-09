TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

11 Eylül Cumartesi:

16.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Yiğit Arslan

17.00 Eyüpspor-Denizlispor: Kadir Sağlam

20.00 Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Onur Özütoprak

20.00 Adanaspor-Menemenspor: Alper Akarsu

12 Eylül Pazar:

17.00 Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu

17.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Burak Pakkan

20.00 Altınordu-Bursaspor: Alper Çetin

20.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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