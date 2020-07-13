TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın programı açıklandı TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın maç programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

17 TEMMUZ CUMA:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)18 TEMMUZ CUMARTESİ: 17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü ( Spor Toto Akhisar)17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya)19 TEMMUZ PAZAR: 17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)

17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)

Kaynak: DHA