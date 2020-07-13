TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın programı açıklandı
TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın maç programı belli oldu.
13.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:42
TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
17 TEMMUZ CUMA:20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)18 TEMMUZ CUMARTESİ: 17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya)19 TEMMUZ PAZAR: 17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)
17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)
Kaynak: DHA