TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın programı şöyle:

17 Temmuz Cuma:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)

17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya)

19 Temmuz Pazar:

17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)

17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)

Kaynak: AA