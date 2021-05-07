TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 34. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Bugün:

16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor: Raşit Yorgancılar

20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu

9 Mayıs Pazar:

18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Murat Erdoğan

18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka

18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler

18.00 Ankaraspor-İstanbulspor: Alper Çetin

20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Menemenspor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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