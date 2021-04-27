TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı
TFF 1. Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.
TFF 1. Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre tüm maçlar 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Ligin 33. hafta mücadeleleri şu şekilde:
1 Mayıs Cumartesi
13.30 Eskişehirspor - Bursaspor
16.00 Samsunspor - Ankaraspor
16.00 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor
16.00 GZT Giresunspor - Akhisarspor
16.00 Altınordu - Tuzlaspor
16.00 Ümraniyespor - Altay
16.00 Bandırmaspor - Adanaspor
16.00 İstanbulspor - Boluspor
16.00 Adana Demirspor - Balıkesirspor - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı