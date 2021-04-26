TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre tüm maçlar 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Ligin 33. hafta mücadeleleri şu şekilde:

1 Mayıs Cumartesi

13.30 Eskişehirspor - Bursaspor

16.00 Samsunspor - Ankaraspor

16.00 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor

16.00 GZT Giresunspor - Akhisarspor

16.00 Altınordu - Tuzlaspor

16.00 Ümraniyespor - Altay

16.00 Bandırmaspor - Adanaspor

16.00 İstanbulspor - Boluspor

16.00 Adana Demirspor - Balıkesirspor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı