TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı
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TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre tüm maçlar 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Ligin 33. hafta mücadeleleri şu şekilde:

1 Mayıs Cumartesi

13.30 Eskişehirspor - Bursaspor

16.00 Samsunspor - Ankaraspor

16.00 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor

16.00 GZT Giresunspor - Akhisarspor

16.00 Altınordu - Tuzlaspor

16.00 Ümraniyespor - Altay

16.00 Bandırmaspor - Adanaspor

16.00 İstanbulspor - Boluspor

16.00 Adana Demirspor - Balıkesirspor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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