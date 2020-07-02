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TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı
02.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:18

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı - Spor
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