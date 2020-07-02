TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı
TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.
02.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:18
TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Temmuz Cumartesi:
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
12 Temmuz Pazar:
17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)
17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
Kaynak: AA