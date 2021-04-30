TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 33. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

1 Mayıs Cumartesi:

13.30 Eskişehirspor-Bursaspor: Davut Dakul Çelik

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Suat Arslanboğa

16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor: Burak Şeker

16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: Yasin Kol

16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.00 Altınordu-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: Kadir Sağlam

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: Emre Malok

16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: Koray Gençerler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Altun
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Yılmaz Vural Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:32:33. #1.15#

title