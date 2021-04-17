TFF 1'inci Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

TFF 1'inci Lig'de 32'nci haftanın programı belli oldu.

TFF 1'inci Lig'de 32'nci haftanın programı belli oldu. Programa göre tüm karşılaşmalar 25 Nisan Pazar günü 19.00'da oynanacak.

25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

19.00 Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü19.00 Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor19.00 Akhisarspor - Altay19.00 Tuzlaspor - Adana Demirspor19.00 Menemenspor - Eskişehirspor19.00 Bursaspor - İstanbulspor19.00 Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19.00 Altınordu - GZT Giresunspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı