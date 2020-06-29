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TFF 1. Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 31. hafta yarın yapılacak 3 müsabakayla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor
29.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:06

TFF 1. Lig'de 31. hafta yarın yapılacak 3 müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında saat 17.30'da Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da Adanaspor-Altınordu'yu saat 20.00'de ise Giresunspor-Bursaspor maçları oynanacak.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde 1 Temmuz Çarşamba günü doğrudan Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile üçüncü Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor (Aktepe)

19.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

20.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)

1 Temmuz Çarşamba:

17.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Altay-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2 Temmuz Perşembe:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: AA

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