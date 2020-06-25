TFF 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor TFF 1. Lig'de 30. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 30. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış müsabakalarında Bursaspor ile Adanaspor, Altınordu ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 30. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

27 Haziran Cumartesi:

17.30 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Osmanlı)

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

Kaynak: AA