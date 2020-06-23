TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
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TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
23.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:55

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma

20.00 Bursaspor - Adanaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Altınordu - Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi

17.30 Eskişehirspor - Altay: Erkan Özdamar

17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

20.00 EG Menemenspor - Boluspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar

17.30 Hatayspor - EH Balıkesirspor: Hakan Ceylan

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Onur Özütoprak

20.00 Akhisarspor - CG Ümraniyespor: Yasin Kol

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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