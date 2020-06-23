TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
26 Haziran Cuma
20.00 Bursaspor - Adanaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Altınordu - Keçiörengücü: Turgut Doman
27 Haziran Cumartesi
17.30 Eskişehirspor - Altay: Erkan Özdamar
17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
20.00 EG Menemenspor - Boluspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Haziran Pazar
17.30 Hatayspor - EH Balıkesirspor: Hakan Ceylan
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Onur Özütoprak
20.00 Akhisarspor - CG Ümraniyespor: Yasin Kol - İSTANBUL
Kaynak: İHA