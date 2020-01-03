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TFF 1. Lig'de 3 haftalık program belli oldu

TFF 1. Lig'in 2019-2020 sezonunda, ikinci yarının ilk 3 haftasının programı açıklandı.

03.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:48
TFF 1. Lig'de 3 haftalık program belli oldu

TFF 1. Lig'in 2019-2020 sezonunda, ikinci yarının ilk 3 haftasının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18, 19 ve 20. haftaların müsabaka programı şöyle:

18. hafta

17 Ocak Cuma:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Şehir)

16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

19. hafta

24 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Bursaspor ( Toto Akhisar)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)

19.00 Altay-İstanbulspor (Menemen İlçe)

26 Ocak Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Kazım Karabekir)

14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

27 Ocak Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)

20. hafta

31 Ocak Cuma:

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA
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