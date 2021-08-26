TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı
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TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: Ömer Faruk Turtay

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Bursaspor-Eyüpspor: Emre Kargın

21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

29 Ağustos Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın

19.15 Gençlerbirliği-Manisa: Oğuzhan Çakır

21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı - Haberler Spor
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