TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 29. hafta yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 29. hafta yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde, haftanın açılış maçlarında Altay, Akhisarspor'u, İstanbulspor ise lider Hatayspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
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Kaynak: AA