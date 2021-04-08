TFF 1. Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor
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TFF 1. Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi, yarın yapılacak 3 müsabakayla açılacak.

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TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi, yarın yapılacak 3 müsabakayla açılacak.

Haftanın saat 16.00'da başlayacak ilk 2 maçında Eskişehirspor, GZT Giresunspor'u konuk edecek, Ankara Keçiörengücü ise Altınordu'yu ağırlayacak. Günün saat 19.00'da başlayacak son karşılaşmasında ise İstanbulspor, sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)

11 Nisan Pazar:

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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