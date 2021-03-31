TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

TFF 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

4 Nisan Pazar:

13.30 Altınordu-Eskişehirspor: Caner Ak

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Altay: Mustafa Kürşad Filiz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük