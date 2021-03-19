TFF 1. Lig'de 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı açıklandı
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TFF 1. Lig'de 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı açıklandı

19.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:47
TFF 1. Lig'de 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın müsabaka programı şöyle:

28. hafta

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

4 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

29. hafta

9 Nisan Cuma:

16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)

11 Nisan Pazar:

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)

30. Hafta

13 Nisan Salı:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Nisan Çarşamba:

13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15 Nisan Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

31. hafta

17 Nisan Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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